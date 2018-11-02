2018-11-02T16:19:26+03:00
Спорт

В Ярославле состоится студенческий турнир по Counter-Strike

25 ноября в 11.00 в центральном атриуме ТРЦ «Аура» состоится финал турнира, который определит команду-победителя.
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25 ноября в 11.00 в центральном атриуме ТРЦ «Аура» состоится финал турнира, который определит команду-победителя. Фото: "Дом.ru".25 ноября в 11.00 в центральном атриуме ТРЦ «Аура» состоится финал турнира, который определит команду-победителя. Фото: "Дом.ru".
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В Ярославле пройдет студенческий Чемпионат по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive. 25 ноября в 11.00 в центральном атриуме ТРЦ «Аура» состоится финал турнира, который определит команду-победителя.

Counter-Strike – это многопользовательская компьютерная игра, одна из самых популярных дисциплин киберспорта в мире. Чемпионат организуют управление по физической культуре и спорту мэрии города, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова и молодежная киберспортивная организация «DYSU», при поддержке телеком-оператора «Дом.ru». Команда победителей получит сертификаты на полгода бесплатного интернета на скорости 100 Мбит/с и другие ценные призы от партнеров турнира.

В чемпионате участвуют студенты средне-специальных и высших учебных заведений Ярославля старше 16 лет, 16 команд по 5 человек. Кубок стартует 6 ноября и пройдет в 2 этапа в интернете. Сильнейшие команды выйдут в финал и сразятся лицом к лицу оффлайн - на специально созданной компьютерной площадке в атриуме ТРЦ «Аура». За их игрой смогут понаблюдать как поклонники киберспорта, так и обычные посетители торгового центра. Ход соревнований транслируется в группе турнира в «ВКонтакте».

«Мы рады, что студенческий киберспорт находит поддержку в Ярославле. Этот турнир готовит участников к межрегиональным и Всероссийским соревнованиям по компьютерному спорту в игровой дисциплине «CS:GO». Надеюсь, что это только начало для нашего региона, и на таких турнирах мы откроем много новых талантов», - рассказала президент киберспортивной организации «DYSU» Анастасия Курбанова.

Дом.ru – традиционный партнер киберспортивных соревнований в России. Телеком-оператор предоставляет любителям компьютерного спорта надежный быстрый интернет и Wi-Fi-роутеры для беспроводного подключения и сохранения скорости для всех пользователей сети в квартире.

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