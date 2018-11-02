В Ярославском районе подключат к газу 120 квартир и 60 частных домов

СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-02T14:02:37+03:00

Об этом сообщают в правительстве области

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В деревне Иванищево Ярославского района строят распределительный газопровод, сообщают в правительстве области. Когда его закончат, к газу подключат 120 квартир и 60 частных домов.

- Согласно договоренностям между губернатором Дмитрием Мироновым и председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером, межпоселковый газопровод на территории Ярославского района будет построен в 2019 году. Он пройдет от поселка Козьмодемьянск до села Курба с отводом к деревне Иванищево. Общая протяженность газопровода – более 20 километров, - сообщают в пресс-службе областной администрации.

До 2021 года «Газпром» планирует вложить в газификацию Ярославской области около двух миллиардов рублей. На эти деньги построят около 400 километров газопроводов к 41 населенному пункту.

Вслед за деревней Иванищево газ проведут в Курбу. Там подключат 200 квартир и 300 частных домов.