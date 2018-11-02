2018-11-02T11:42:29+03:00
Происшествия

В Ярославской области мужчина выстрелил в шумевших под окнами детей

Он попал в грудь девятилетнему мальчику
Александр Клещев
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В Ярославской области мужчина выстрелил в девятилетнего мальчика из пневматической винтовки, сообщают в региональном управлении МВД. В полицию позвонили из больницы поселка Микляиха Тутаевского района. во вторник, 30 октября, вечером.

- В ребенка выстрелил его 37-летний сосед, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Он стрелял из окна квартиры. Мужчина пояснил, что на улице дети шумели и этим ему мешали.

У мальчика - непроникающее пулевое ранение грудной клетки. На мужчину завели уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением оружия». Максимальное наказание - два года лишения свободы.

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