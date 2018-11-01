«Локомотиву» в Риге не удалось сберечь свой «пятачок»

1 Нояб. 23:15 2018-11-01T23:15:41+03:00

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Первые пять минут матча в Риге получились шокирующими для команды Дмитрия Квартальнова. Дважды, с интервалом в минуту, ярославцы не смогли обеспечить надежную охрану ближнего подступа к воротам Коновалова, которого пробили с «пятачка». Особенно досадным получился второй гол, когда шайба угодила в ворота рикошетом от стойки и щитков Коновалова. На всякий случай Квартальнов решил заменить Коновалова на Салака, чем заодно взбодрить команду. Эффект от замены получился, хотя уже во втором периоде. Наши ребята добавили в скорости и настойчивости, что и позволило сравнять счет. Сначала отличились Аверины – Николай бросил от синей, а Егор подправил полет шайбы. Еще через минуту Аверин блестяще прорвался вдоль левого борта в зону и переправил диск на другой фланг, куда подоспел защитник Рафиков, не промахнувшийся с острого угла. Можно было надеяться, что набранный темп наши сумеют выдержать и в третьем периоде. Однако выдержать удалось только темп, а вот бдительность на «пятачке» однажды дала сбой. Салак был бессилен. Преодолеть цепкую оборону рижан нашим не удалось, хотя на последних секундах Апальков имел отличный шанс спасти положение.

«Динамо» (Рига) – «Локомотив» - 3:2 (2:0;0:2;1:0)