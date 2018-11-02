2018-11-02T09:05:46+03:00
Происшествия

Убившие прохожего 18-летние рыбинцы отправились за решетку

Заключение под стражу стало мерой пресечения
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Убившие прохожего 18-летние рыбинцы отправились за решеткуУбившие прохожего 18-летние рыбинцы отправились за решеткуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рыбинская прокуратура посадила за решетку 18-летних парней, которые в конце октября убили случайного прохожего. На время следствия их заключили под стражу, чтобы не случилось чего-то неожиданного.

- Молодым людям предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - рассказали в прокуратуре.

По этой статье максимальное наказание – это 15 лет тюрьмы.

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября два пьяных тинэйджера поссорились со случайным прохожим, тоже не совсем трезвым. Завязалась драка, в которой парни так сильно избили мужчину, что он умер на месте драки.

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