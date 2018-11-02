Ремонт дорог в Ярославле на этот год почти закончен

СЕГОДНЯ 08:05 2018-11-02T08:05:14+03:00

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Работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Ярославле закончатся в ближайшие дни. Основная часть уже выполнена. Остались мелочи. К 1 ноября отремонтировали уже 47,2 километра на 23 дорогах.

— Считаю второй год реализации проекта на территории Ярославской агломерации успешным, — поделился Евгений Моисеев, директор регионального департамента дорожного хозяйства. — Безусловно, не обошлось без нареканий со стороны общественников, но мы, со своей стороны, постарались их учесть: подрядчиками были переделаны некачественно уложенные участки асфальта, переустановлен бордюрный камень. Хочу поблагодарить неравнодушных ярославцев за помощь в работе.

В 2018 году Ярославль получил 730 миллионов на проект «Безопасные и качественные дороги» из федерального бюджета. Еще 610 миллионов добавили из регионального бюджета и 120 – из муниципальных. В итоге на ремонт дорог пустили 1,46 миллиарда рублей.