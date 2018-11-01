Прокуратура проверит, были ли пытки и избиения в ИК-3

СЕГОДНЯ 21:17 2018-11-01T21:17:01+03:00

Адвоката фонда пустили в колонию, где она опросила четырех человек. Фото: "Общественный вердикт".

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Ярославская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях начала проверку угличской ИК-3. Прокуроры откликнулись на публикации в СМИ и решили подключиться к проблеме со своими возможностями.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства в части соблюдения прав осужденных. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - заверили в ярославской прокуратуре.

Напомним, в четверг, 1 ноября, появилась информация от правозащитников, что в исправительной колонии №3 бьют и пытают заключенных. После скандала с ярославской ИК-1 заключённые стали смелее и чаще обращаются с жалобами.