Три машины, три пострадавших: ранним утром на трассе столкнулись две иномарки и "Лада"

СЕГОДНЯ 20:21 2018-11-01T20:21:25+03:00

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В четверг, 1 ноября, на трассе М-8 в Переславском районе столкнулись три машины. Авария произошла на 148 километре около 7:10 утра. По предварительной информации, сначала столкнулись две машины, которые ехали в сторону Москвы. Первыми ударились двенадцатая «Лада» с 19-летним водителем и «Мерседес Спринтер» с 57-летним мужчиной за рулем. Позже в «Ладу» врезалась еще одна иномарка – «Мицубиси Паджеро», которой управляла 39-летняя женщина. Она ехала навстречу мужчинам.

- В результате ДТП в больницу доставлены: водитель автомобиля «ВАЗ» молодой человек 1999 г.р. и пассажир автомобиля «ВАЗ» молодой человек 1993 г.р., госпитализированы, пассажир автомобиля «ВАЗ» мужчина 1989 г.р. отпущен на амбулаторное лечение, - рассказали в ярославской полиции.

Сейчас полиция выясняет, что именно произошло утром на трассе.