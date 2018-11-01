В ярославском поселке прокуратура заставила администрацию начать ремонт аварийного моста

СЕГОДНЯ 18:59 2018-11-01T18:59:38+03:00

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В поселке Некрасовское начался ремонт моста через реку Солоница, которая разделяет поселок на две части. Состояние моста вызывало опасения у жителей поселка. Трещины, провалы, ржавые и шатающиеся поручни – все это явно не вязалось с понятием безопасности. Тем временем, это единственный путь к церкви, кладбищу, близлежащим деревням и селам в округе. Если бы что-то случилось – лететь к реке пришлось бы долго, а приземление могло стать фатальным. Еще в 2015 году мост признали аварийным. Жители поселка много лет обращались в различные органы, и наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки.

- По результатам проверки прокурор района направил исковое заявление в суд о возложении на администрацию сельского поселения Некрасовское обязанности провести капитальный ремонт моста в течение 18 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Прокуратура района сообщила, что администрация сельского поселения Некрасовское уже приступила к ремонту.