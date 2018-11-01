2018-11-01T16:48:11+03:00
Происшествия

В Ярославле фура врезалась в трамвай

На Пятерке парализовано движение транспорта
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фура задела трамвай на улице Чайковского.Фура задела трамвай на улице Чайковского.Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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В Ярославле произошло серьезное ДТП. В районе пересечения улиц Чкалова и Белинского в Ленинском районе большая фура с логотипом одной из федеральных торговых сетей врезалась в трамвай №5.

- ДТП произошло около 16 часов. Вроде бы, пострадавших нет. В районе аварии перекрыто движение, - рассказал корреспонденту «КП-Ярославль» очевидец происшествия.

Движение трамваев на участке парализовано. Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Движение трамваев на участке парализовано.Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Яндекс-карты показывают в месте ДТП пробку в 5 баллов. Кроме того, сервис информирует, что недалеко от этой аварии произошла еще одна. Скорость движения практически на всем протяжнении улицы Чкалова - не более 20 километров в час.

На месте ДТП затруднено движение. Фото: скриншот с Яндекс-карт.

На месте ДТП затруднено движение. Фото: скриншот с Яндекс-карт.

У машины технические повреждения. Фото: Андрей КОМИССАРОВ

У машины технические повреждения.Фото: Андрей КОМИССАРОВ

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