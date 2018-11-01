В Ярославской области парень перекидывал наркотики через забор тюрьмы

СЕГОДНЯ 15:42 2018-11-01T16:06:21+03:00

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Задержан 22-летний житель Ростовского района, который хотел доставить на территорию исправительной колонии № 3 наркотики. Молодой человек хотел сделать это нехитрым способом: перебросить сверток с веществами через забор.

- В ходе проведения личного досмотра у задержанного обнаружен и изъят сверток, перемотанный скотчем, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области. - Внутри находилось вещество, похожее на наркотическое. Все содержимое было отправлено на экспертизу.

Проведенные исследования подтвердили, что в брикете находились психоактивные вещества. Преступник хотел перебросить в колонию более 100 граммов каннабиса и около 10 граммов героина.