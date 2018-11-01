Тройное ДТП в центре Ярославля: две легковушки отлетели в «Газель»

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-01T15:21:15+03:00

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В центре Ярославля случилось тройное ДТП - в прошлое воскресенье, 28 октября, на перекрестке улиц Советской и Победы около пяти утра столкнулись две легковушки и «Газель». Авария попала на уличные камеры «Ярнета».

Одна иномарка не пропустила другую, которая ехала по главной дороге. Светофоры на тот момент уже не работали. В итоге обе машины после удара отлетели в «Газель», которая стояла на перекрестке.

Напомним, в субботу, 3 ноября, власти начнут тестировать «зеленую волну» на Московском проспекте. В прошлый раз из этого вышли лишь многокилометровые пробки.