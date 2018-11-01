Тройное ДТП в центре Ярославля: две легковушки отлетели в «Газель»
В центре Ярославля случилось тройное ДТП - в прошлое воскресенье, 28 октября, на перекрестке улиц Советской и Победы около пяти утра столкнулись две легковушки и «Газель». Авария попала на уличные камеры «Ярнета».
Одна иномарка не пропустила другую, которая ехала по главной дороге. Светофоры на тот момент уже не работали. В итоге обе машины после удара отлетели в «Газель», которая стояла на перекрестке.
Напомним, в субботу, 3 ноября, власти начнут тестировать «зеленую волну» на Московском проспекте. В прошлый раз из этого вышли лишь многокилометровые пробки.
ДТП Советская/Победы.28.10.18..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru