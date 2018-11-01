В Ярославле мужчина угнал скутер и не смог объяснить, зачем
Он был сильно пьян
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К полицейским обратилась жительница Заволжского района - у нее украли скутер из незапертого сарая на участке рядом с частным домом. Ущерб оценили в 18 тысяч рублей. Сотрудники ведомства нашли вора, но и он не добавил ясности, хотя во всем признался.
- 27-летний мужчина рассказал полиции, что находился в состоянии опьянения и не может пояснить, для чего похитил скутер, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
На мужчину завели уголовное дело за кражу. Скутер вернули законному владельцу.