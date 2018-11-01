Полиция нашла водителя, сбившего женщину в Рыбинске и уехавшего с места ДТП

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-01T10:20:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция нашла водителя, сбившего 29-летнюю женщину в Рыбинске и уехавшего с места ДТП. Авария произошла утром 31 октября у дома №19 по улице Суркова.

- Водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места дорожно-транспортного происшествия уехал, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Женщина получила травмы, ей требуется амбулаторное лечение. Позже нарушителя удалось найти. Им оказался 52-летний мужчина - водитель автомобиля «Тойота». В ГИБДД на него составили протокол об административном правонарушении по статье «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является». В качестве наказание ему грозит лишение прав до полутора лет или администртивный арест на пятнадцати суток.