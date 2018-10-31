2018-10-31T20:45:52+03:00
Общество

Ликвидирована причина множества ДТП в Дзержинском районе Ярославля

Дорожники заделали аварийный участок Ленинградского проспекта
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле заделали огромную яму на выезде из города.В Ярославле заделали огромную яму на выезде из города.Фото: Мэрия Ярославля
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Ликвидирована причина множества ДТП в Дзержинском районе Ярославля. 31 октября дорожники отремонтировали аварийный участок Ленинградского проспекта - от улицы Строителей до выезда из города. По данным ГИБДД, за неделю здесь произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. Исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков дал поручение устранить дефект покрытия трассы в кратчайшие сроки.

— Здесь яма занимала практически 60% ширины полосы, в темное время ее было не видно. Немало автолюбителей пострадало на этом участке. Сейчас проблема решена, — рассказал главный инженер компании «Яравтодор» Василий Смирнов.

В ближайшее время дорожники также пообещали привести в порядок отрезок Осташинской улицы, где остались шпалы после демонтированного железнодорожного переезда. Как отметили в мэрии города, дорожные ремонты будут идти в Ярославле до конца года. При этом для заделывания ям будет использоваться литая асфальтобетонная смесь, которую можно применять даже при минусовых температурах.

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