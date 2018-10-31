Губернатор пожелал главе Ростовского района слушать и слышать людей

СЕГОДНЯ 19:48 2018-10-31T19:48:04+03:00

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов 31 октября встретился с недавно избранным главой Ростовского района Сергеем Шокиным.

– Вы избраны главой района с очень большим социально-экономическим потенциалом и многовековой историей, – отметил Миронов. – За время работы в должности заместителя главы муниципального образования вы уже познакомились и с перспективными направлениями, и с проблематикой территории, поэтому на посту главы обязаны справиться с поставленными задачами социально-экономического развития района.

Гуьернатор поручил главе района взять под личный контроль прохождение отопительного сезона, особо обратить внимание на реализацию проекта по благоустройству Соборной площади, средства на реконструкцию которой выделены из федерального бюджета, работы по реабилитации озера Неро, проект по строительству нового бассейна. В заключение встречи губернатор пожелал Сергею Шокину успехов на новом посту, подчеркнув важность сохранения связей с населением, умения слушать и слышать людей.