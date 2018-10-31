В Ярославской области осудили парня, который купил телефон на фальшивые деньги

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-31T17:39:29+03:00

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В Дзержинском районе Ярославской области состоялся суд над 23-летним юношей из Костромы, который распространял фальшивые деньги. В конце февраля 2018 года преступник получил от неизвестных три поддельных пятитысячных купюры с целью сбыта. Позже, он решил купить на них телефон с рук. Подозреваемый договорился о встрече с продавцом на улице Громове в Ярославле.

-Преступник заплатил за телефон тремя купюрами по пять тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Через несколько дней потерпевший решил положить деньги на свой счет через банк, где выяснилось, что купюры являются поддельными.

Полицейские обнаружили фальшивомонетчика в Костроме. В ходе следствия он полностью признал свою вину и возместил ущерб. Также, суд взял во внимание и то, что у парня есть малолетний ребёнок. Мошеннику дали два года и шесть месяцев условного заключения с испытательным сроком на тот же период.