В Пошехонском районе вор обнёс баню дачника на 180 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-31T16:42:53+03:00

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В полицию Пошехонского района обратился мужчина, у которого обокрали дачу. Потерпевший рассказал, что пока он отсутствовал, воры вскрыли баню и гараж, после чего унесли оттуда металлические предметы. Общая сумма ущерба составила более 180 тысяч рублей.

-Сотрудники уголовного розыска установили личность преступника. Им оказался 50-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В отделе мужчина рассказал, что украл чугунный котел, рельсы, стрелу и захват от гидравлической установки для того, чтобы сдать их в пункт приема металлов.

Преступник полностью признал свою вину и уже возместил треть нанесённого ущерба. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье

«Кража».