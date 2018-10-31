Спектакль Волковского театра выдвинули на «Золотую маску» в шести номинациях

СЕГОДНЯ 15:52 2018-10-31T16:19:29+03:00

Об этом сообщается на сайте театра

Изменить размер текста: A A

Спектакль «Нам не страшен серый волк» режиссера Евгения Марчелли выдвинут на премию «Золотая маска» - работа режиссера, лучшая мужская и женская роль первого и второго плана. Также эксперты оценят постановку в целом. Об этом сообщается на сайте Волковского театра.

- Премьера состоялась 15 июня 2018 года на камерной сцене Волковского театра. Постановка создана в жанре психологического триллера по пьесе Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?», - говорится в сообщении на сайте театра. - В сентябре оценить новую работу художественного руководителя театра Волкова приехало большинство представителей экспертного состава «Золотой маски».

Объявят победителей 16 апреля. До этого театры-номинанты сыграют спектакли в Москве.