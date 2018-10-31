2018-10-31T12:52:50+03:00
Происшествия

Преступник отдал награбленные в Ярославле деньги маме на операцию

Суд приговорил его к трем с половиной годам тюрьмы
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Преступник отдал награбленное маме на операцию.Преступник отдал награбленное маме на операцию.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ярославле приговорили к трем с половиной годам заключения 25-летнего уроженца Грузии, живущего в Дзержинском районе. В июне он избил и ограбил ярославца.

Мужчина со знакомым были в автосервисе на улице Панина. В это же время там находился потерпевший, который до этого продал свой автомобиль и имел при себе большую сумму денег. Расплачиваясь за услуги мастера, мужчина достал из куртки пачку купюр. Подозреваемый со своим приятелем это заметили. А после того, как клиент автосервиса вышел на улицу, напали на него.

- Потерпевшего избили и похитили из внутреннего кармана куртки портмоне и деньги в сумме 420 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Известно, что свою часть похищенного обвиняемый передал больной матери на операцию, не сообщив ей при этом источник происхождения денег. Вместе с тем при назначении наказания учтено, что опреступник имеет непогашенную судимость за тяжкое преступление. Соответственно, в его действиях установлен опасный рецидив.

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