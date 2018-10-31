2018-10-31T12:18:23+03:00
Туризм

«Ничто не предвещало еды» и тыгыдымские кони: ярославские сувениры поразили экспертов

Работы ярославских мастеров оказались в числе победителей всероссийского конкурса «Туристический сувенир»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Тыгыдымский конь очаровал жюри конкурса.Тыгыдымский конь очаровал жюри конкурса.Фото: Правительство Ярославской области
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Ярославские сувениры поразили жюри всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». Сразу пять работ из Ярославской области стали победителями мероприятия. А ведь конкурс был серьезный - заявки подали авторы 2296 проектов из 63 регионов страны. Жюри конкурса оценивало использование художественно-стилевых особенностей территории, качество и оригинальность сувенира и упаковки, возможность массового изготовления и соответствие ценовой категории.

Первое место в номинации «Идея сувенира» заняла салфетка для столовых приборов «Пир на Волге. Ничто не предвещало еды», авторами идеи которой являются Людмила и Тимофей Красниковы. Лучшим сувениром-игрушкой признаны «Тыгыдымские кони» от этнокультурного комплекса «Деревня Тыгыдым».

Оригинальные салфетки "Пира на Волге". Фото: Правительство Ярославской области

Оригинальные салфетки "Пира на Волге".Фото: Правительство Ярославской области

В номинации «Сувенир года» ярославцы оказались на втором месте: серебро взяли магнитные закладки «Достопримечательности Ярославля» опять же Людмилы и Даниила Красниковых. Третье место в номинации «Гастрономический сувенир» заняла «Тыгыдымская черная соль», а в номинации «Сувенир события» – коллекция брошей-значков «Раз, два... Кабачок!» Светланы Шаровой.

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