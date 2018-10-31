2018-10-31T14:41:13+03:00
Происшествия

В Ярославской области 17-летний парень убил прохожего отверткой за отказ дать прикурить

Об этом сообщают в Следственном комитете
Александр Клещев
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В поселке Бурмакино Некрасовского района 17-летний молодой человек убил прохожего отверткой за отказ дать сигарету, сообщают в Следственном комитете. Перед этим он избил 44-летнего мужчину.

— От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ведомства. — После совершения убийства злоумышленник переместил тело погибшего на заброшенный приусадебный участок, присыпав снегом. Впоследствии подросток сам показал, где спрятал тело.

Суд приговорил подростка к шести годам в воспитательной колонии.

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