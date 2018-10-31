Жительницу Ярославля приговорили к ограничению свободы за убийство мужа-тирана
В Ярославле признали виновной виновной в убийстве 39-летнюю женщину, зарезавшую мужа-тирана. Следствие и суд пришли к выводу, что обвиняемая превысила пределы необходимой обороны. Происшествие случилось 26 мая в квартире на Пионерской улице, где и жили супруги. Пьяный муж начал избивать женщину. Защищая себя, она схватила нож и четыре раза ударила им обидчика.
- От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Подсудимая самостоятельно обратилась в правоохранительные органы с сообщением о совершенном преступлении, - рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Но пока приговор в законную силу не вступил.