2018-10-31T11:56:20+03:00
Происшествия

В Рыбинска женщина из мести отпинала чужой автомобиль

Теперь за несдержанность ей грозит реальный срок
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рыбинске Ярославской области полиция завела уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества. Поводом стала жалоба 32-летней женщины на то, что кто-то повредил ее автомобиль. Оказалось, что это сделала 45-летняя знакомая потерпевшей.

- Уустановлено, что знакомая из-за личных неприязненных отношений несколько раз нанесла удары ногой по автомашине «Шевроле Лачетти», повредив при этом зеркало и дверь. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемая в содеянном созналась. За несдержанность ей грозит наказание - до двух лет лишения свободы. Тем временем, в полиции отметили, что при совершении любого преступления при первой же возможности надо сообщить о произошедшем в полицию. Чем раньше раньше это произойдет, тем больше шансов будет найти и задержать преступника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительницу Ярославля приговорили к ограничению свободы за убийство мужа-тирана
На Ленинградском проспекте Ярославля ограничат остановку транспорта
В Ярославле безработный мужчина зарубил топором товарища
В Рыбинске поймали вандала, разгромившего новую остановку
«Буревестник» не смог взлететь в начале игры и проиграл
В Ярославле семиклассница помогла поймать двух преступников
В Ярославле два уголовника обокрали детский автомат с игрушками
В Ярославле полиции попался 18-летний парень, прятавший дома наркотики
«Пусть вернут свои зарплаты в бюджет»: ярославские депутаты отклонили инициативу бывших коллег о снижении выплат для себя
Ярославская дума отклонила законопроект о льготах для детей войны
Власти Ярославской области не стали повышать прожиточный минимум для детей и пенсионеров
В Ярославской области повысили налоги на мощные авто и моторные лодки
Гастрономический фестиваль и другие сюрпризы: 15 декабря в Рыбинске пройдет Нашествие Дедов Морозов
Ярославские парикмахеры заняли второе место на форуме красоты
Мэр Рыбинска почти решил проблему с мелочью в троллейбусах
Ярославец заявил о краже «Мерседеса». Оказалось, что машину забрал законный хозяин
В Ярославской области столкнулись «Хендай» и «Лада»: пострадали трое взрослых и ребенок