В Рыбинска женщина из мести отпинала чужой автомобиль

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-31T11:56:20+03:00

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В Рыбинске Ярославской области полиция завела уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества. Поводом стала жалоба 32-летней женщины на то, что кто-то повредил ее автомобиль. Оказалось, что это сделала 45-летняя знакомая потерпевшей.

- Уустановлено, что знакомая из-за личных неприязненных отношений несколько раз нанесла удары ногой по автомашине «Шевроле Лачетти», повредив при этом зеркало и дверь. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемая в содеянном созналась. За несдержанность ей грозит наказание - до двух лет лишения свободы. Тем временем, в полиции отметили, что при совершении любого преступления при первой же возможности надо сообщить о произошедшем в полицию. Чем раньше раньше это произойдет, тем больше шансов будет найти и задержать преступника.