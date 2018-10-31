На Ленинградском проспекте Ярославля ограничат остановку транспорта

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-31T11:10:38+03:00

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На Ленинградском проспекте в Ярославле запретят парковку. Ограничение введут с 16 ноября. Действовать оно будет на участке Ленинградского проспекта в районе дома №33 со стороны движения в центр города. Этот участок расположен между улицей Колесовой и торговым центром «РИО».

- Ограничение остановки и стоянки транспорта вводится здесь в целях обеспечения безопасности дорожного движения, - пояснили в мэрии города.

Власти обратились к водителям быть внимательными и не нарушать правила дорожного движения.