На Ленинградском проспекте Ярославля ограничат остановку транспорта
Запрет начнет действовать с 16 ноября
Фото: Яндекс-карты.
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На Ленинградском проспекте в Ярославле запретят парковку. Ограничение введут с 16 ноября. Действовать оно будет на участке Ленинградского проспекта в районе дома №33 со стороны движения в центр города. Этот участок расположен между улицей Колесовой и торговым центром «РИО».
- Ограничение остановки и стоянки транспорта вводится здесь в целях обеспечения безопасности дорожного движения, - пояснили в мэрии города.
Власти обратились к водителям быть внимательными и не нарушать правила дорожного движения.