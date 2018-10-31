В Ярославле безработный мужчина зарубил топором товарища

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-31T10:58:44+03:00

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Жестокое убийство произошло в Ярославле среди бела дня. 27 октября безработный 28-летний мужчина зарубил топором своего товарища. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области, преступление произошло в нежилом доме на улице Большой Луговой. Мужчина с 65-летним приятелем выпивали. Но в ходе посиделок произошла ссора.

- В процессе конфликта подозреваемый нанес знакомому удар обухом топора по голове и удар лезвием топора в шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Сейчас на злоумышленника завели уголовное дело, идет расследование. Известно, что ранее подозреваемый уже сидел за хищения. Из тюрьмы вышел в 2012 году. Следователи направили в суд ходатайство о заключении преступника под стражу.

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