«Буревестник» не смог взлететь в начале игры и проиграл

30 Окт. 23:10 2018-10-30T23:10:03+03:00

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\Хоть уже провел «Буревестник» у себя первый матч сезона, но то был кубковый. В среду «Буря» официально начала игры чемпионата на паркете «Вознесенского». Соперник был, может, не самый сильный, но сейчас слабых нигде нет. С каждым нужно начинать борьбу на полной отдаче с первых секунд. И вот отдачи в виде результативных бросков у ярославцев долго не получалось. В первой четверти на табло ужасающим потоком шли цифры: «0:10», «0:12», «0:15», «2:20»…

Это было что-то невероятное у «Бури». Мяч просто отказывался попадать в корзину. Правда, во многом это было следствием жестокого прессинга уральцев, которые все 40 минут игры просто не давали нашим парням работать с мячом, не то чтобы прицелиться. В итоге за матч «Буря» отметилась всего пятью попаданиями из-за дуги (из 26!) Совсем другая картина была у соперников – 10 «трех» из 24! Не удивительно, что к большому перерыву отрыв гостей был солидным. Во второй половине игры ярославцы смогли все же начать погоню и к завершающему периоду сократили отрыв до 9 очков. Однако гости по-прежнему прессовали наши атаки, не упуская возможности поразить наше кольцо. Самое большее, что удалось Чоходаровичу, набравшему в итоге 14 очков, и его партнерам, это за 6 секунд до конца сократить отрыв до одного броска – 69:72. Большего гости не позволили.

«Буревестник» - «Урал»(Екатеринбург) – 69:74(15:29, 17:18, 18:12, 19:15)