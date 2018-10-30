2018-10-30T19:41:37+03:00
Происшествия

В Ярославле два уголовника обокрали детский автомат с игрушками

Кража произошла в холле кинотеатра
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле полицейские арестовали двух парней, которые обокрали детский автомат с игрушками. Кража произошла в холле одного из ярославских кинотеатров. Мошенники даже не обратили внимание на видео-камеры, благодаря которым их и поймали.

- Полицией были арестованы 25-летний и 20-летний молодые люди, -сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Они похитили монетонакопитель из аппарата «Кран-сюрприз». Сумма ущерба составила 4600 рублей.

Как отмечают в полиции, украденную сумму преступники сразу же потратили. Молодые люди уже несколько раз привлекались к уголовной ответственности, за это правонарушение им грозит до пяти лет тюрьмы.

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