В Ярославле два уголовника обокрали детский автомат с игрушками

СЕГОДНЯ 19:41 2018-10-30T19:41:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле полицейские арестовали двух парней, которые обокрали детский автомат с игрушками. Кража произошла в холле одного из ярославских кинотеатров. Мошенники даже не обратили внимание на видео-камеры, благодаря которым их и поймали.

- Полицией были арестованы 25-летний и 20-летний молодые люди, -сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Они похитили монетонакопитель из аппарата «Кран-сюрприз». Сумма ущерба составила 4600 рублей.

Как отмечают в полиции, украденную сумму преступники сразу же потратили. Молодые люди уже несколько раз привлекались к уголовной ответственности, за это правонарушение им грозит до пяти лет тюрьмы.