2018-10-30T17:06:02+03:00
Происшествия

В Ярославле полиции попался 18-летний парень, прятавший дома наркотики

Юноша отправится в тюрьму на полтора года
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле осудили 18-летнего парня, который хранил у себя дома амфетамин. В мае 2018 года в ходе обыска в квартире у молодого человека полицейские обнаружили почти полтора грамма наркотического вещества. Все найденое сотрудники изъяли.

- На тот момент преступнику было 17 лет, - сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области. - Общая масса найденого психотропного вещества - 1, 421 грамма, что является крупным размером.

Было установлено, что у парень хранил вещество для собственного употребления, а не для продажи. Суд дал юноше один год и шесть месяцев условного заключения с испытательным сроком ровно год.

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