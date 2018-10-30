2018-10-30T15:31:47+03:00
Политика

«Пусть вернут свои зарплаты в бюджет»: ярославские депутаты отклонили инициативу бывших коллег о снижении выплат для себя

Вопрос рассмотрели на заседании регионального парламента 30 октября
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: Ярославская областная Дума.Фото: Ярославская областная Дума.
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Ярославская областная Дума отклонила инициативу депутатов шестого созыва Сергея Балабаева и Василия Цепенды о сокращении выплат депутатам. Бывшие народные избранники порекомендовали сделать зарплату депутатов не выше средней по области. А на содержание помощников урезать выплаты с нынешних 75 тысяч у каждого депутата до 50 тысяч рублей. Количество помощников также предлагалось сократить с шести до четырех человек.

- Пусть вернут свои зарплаты в бюджет, - прокомментировал один из депутатов.

А в официальном заключении написали, что законопроект содержит внутренние противоречия в части применения. Исключая действие для депутатов системы оплаты труда он не устанавливает новой системы, что не согласуется с действующим областным законодательством, и это порождает коррупциогенные факторы.

Также на заседании думы было принято решение о повышении налогов для владельцев мощных автомобилей.

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