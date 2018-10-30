2018-10-30T15:08:17+03:00
Общество

Ярославская дума отклонила законопроект о льготах для детей войны

Вопрос рассмотрели на заседании регионального парламента
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Льгот ярославским детям войны пока ждать не приходится.Льгот ярославским детям войны пока ждать не приходится.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Ярославская областная Дума на заседании 30 октября отклонила законопроект о льготах для детей войны. С инициативой о включении в Социальный кодекс региона этой новой категории получателей мер соцподдержки выступила фракция КПРФ. К детям войны они предложили отнести граждан России, родившихся с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, постоянно проживавших на территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, за исключением отбывавших наказание в местах лишения свободы в этот период. Детям войны хотели предоставить компенсацию расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в размере 25%, ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 1000 рублей, социальную услугу по медицинскому обслуживанию. По заявлению инициаторов законопроекта, похожие нормативные акты уже приняты в 20 регионах России.

По расчетам, на эти льготы из бюджета понадобилось бы 230 миллионов рублей. Вероятно, именно по этой причине большинство депутатов проголосовало против нововведения. Правда, одновременно председатель думы Алексей Константинов предложил создать рабочую группу, на которой тщательно разобрать все аспекты этого предложения, чтобы, возможно, вернуться к нему позже.

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