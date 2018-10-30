2018-10-30T14:47:05+03:00
Общество

Власти Ярославской области не стали повышать прожиточный минимум для детей и пенсионеров

А могли даже сократить
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Прожиточный минимум для детей и пенсионеров оставили на прежнем уровне.Прожиточный минимум для детей и пенсионеров оставили на прежнем уровне.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Ярославской области не стали повышать прожиточный минимум для детей и пенсионеров на 2019 год. Цифры оставили на том уровне, на каком они были в последние два года: для детей - 10235 рублей, для пенсионеров - 8163 рублей. Такое решение приняла Ярославская областная Дума на заседании 30 октября, поддержав соответствующее предложение правительства.

Некоторых депутов возмутило, что при явном росте цен в магазинах размер этих показателей уже какой год не меняется. В правительстве пояснили, что величина прожиточного минимума для детей и пенсионеров рассчитывается по федеральной методике на основании данных о потребительской корзине и уровне цен на продукты питания в регионе. Оказывается, по этим расчетам прожиточный минимум могли вообще сократить.

- Согласно консервативному прогнозу социально-экономического развития области прожиточный минимум для детей должен был быть на 31 рубль больше. А по благоприятному прогнозу - меньше, чем в 2018 году. При расчете прожиточного минимума мы берем за основу благоприятный прогноз. Но для социальной поддержки малоимущих граждан было решено не снижать размер прожиточного минимума для детей, - прокомментировала заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.

Напомним, прожиточный минимум для детей используется при расчете ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям, в которых после 31 декабря 2012 года родился третий или последующий ребенок. А величина прожиточного минимума пенсионера применяется для установления доплаты к пенсии тем лицам, чья пенсия с учетом иных выплат меньше величины этого самого прожиточного минимума.

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