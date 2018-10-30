2018-10-30T13:57:14+03:00
Общество

Гастрономический фестиваль и другие сюрпризы: 15 декабря в Рыбинске пройдет Нашествие Дедов Морозов

Власти города рассказали, чем будут радовать жителей на Новый год
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: архив КП.Фото: архив КП.
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В Рыбинске уже начали подготовку к новогодним праздникам. Местная администрация сообщила, что стартом праздника станет традиционное Нашествие Дедов Морозов. Праздничный парад новогодних волшебников состоится 15 декабря. Акция станет юбилейной - десятой по счету.

- В честь десятилетнего юбилея Нашествия рыбинцев и гостей праздника ждут 10 сюрпризов. Состоится большое костюмированное шествие новогодних дедушек и автонашествие. Горожан поздравит главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Запланирован гастрономический фестиваль национальной кухни народов мира. Будет работать Школа Деда Мороза, - рассказала заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

К Новому году на площадях и во дворах Рыбинска также поставят живые и искусственные елки, улицы украсят праздничной иллюминацией. На Красной площади вновь появится полюбившийся рыбинцам арт-объект «Снежинка». А с наступлением минусовых температур в городе зальют 30 катков. С 20 декабря начнутся новогодние и рождественские утренники и спектакли. Главной праздничной площадкой непосредственно в новогоднюю ночь в Рыбинске станет площадь Дерунова. Здесь гостей ждет развлекательная программа.

Напомним, Ярославль украсят к Новому году до 10 декабря.

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