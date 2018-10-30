СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-30T13:58:52+03:00

Мастера получили право войти в состав сборной команды России для участия в чемпионатах Европы и мира

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Ярославские парикмахеры заняли второе место на Международном форуме красоты. Финал ХXIV чемпионата России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей прошел в Москве 26 октября. В его рамках в мастерстве соревновались лучшие представители отрасли из разных регионов России. Всего было 37 конкурсных номинаций по парикмахерскому искусству и декоративной косметике.

Ярославские парикмахеры заняли второе место на форуме красоты.Фото: Правительство Ярославской области

В состав ярославской делегации вошли 12 мастеров. Четверо из них удостоились двух золотых, двух серебряных и трех бронзовых наград. А учащаяся ярославского колледжа сервиса и дизайна Вероника Рудюк стала чемпионкой России в номинации юниоров «Престиж Кубок». В общекомандном зачете ярославцы получили диплом за второе место. В итоге мастера из Ярославской области получили право войти в состав сборной команды России, которая примет участие в чемпионатах Европы и мира.