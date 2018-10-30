СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-30T12:08:16+03:00

Мэр Рыбинска почти решил проблему с мелочью в троллейбусах. Фото: Администрация Рыбинска

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Мэр Рыбинска Денис Добряков частично решил проблему с мелочью в троллейбусах. Стоимость проезда снизилась на 30 копеек - теперь пассажиры будут платить 18 рублей 50 копеек.

- Видим, какие неудобства в последнее время испытывают рыбинцы при оплате проезда в троллейбусах, - отметил глава города. - Стоимость билета на уровне 18 рублей 80 копеек вызывает недовольства, как со стороны пассажиров, так и кондукторов. Принял решение выделить из бюджета необходимую сумму, чтобы установить стоимость проезда в троллейбусе на уровне 18 рублей 50 копеек. Надеюсь, депутаты Муниципального Совета поддержат это решение.

В итоге «Рыбинскэлектротранс» потеряет по 30 копеек с каждого пассажира. Им планируют дать до конца года 700 тысяч рублей. Поправки в бюджет депутаты рассмотрят первого ноября.