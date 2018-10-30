Ярославец заявил о краже «Мерседеса». Оказалось, что машину забрал законный хозяин

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-30T11:04:08+03:00

А виноват во всем вообще был местный безработный

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К полицейским обратился житель Брагино - у него кто-то украл сломанный «Мерседес». Недавно он купил машину, чтобы разобрать ее на детали.

Выяснилось, что немецкую инормарку у мужчины не воровали - ее забрал настоящий хозяин.

- В ходе проверки полицейскими установлено, что мужчина, который продал заявителю автомобиль, не является ее собственником, - сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Он похитил автомобиль с территории гаражного кооператива. Законный же владелец имущества, обнаружив пропажу, стал искать и обнаружил свою автомашину у чужого гаража, вызвал эвакуатор и перевез ее обратно.

В итоге полицейские задержали 31-летнего безработного ярославца. Он сказал, что несколько месяцев следил за «Мерседесом». Затем понял, что владельца долго нет и быстро продал машину. Возбуждено уголовное дело за кражу.