В Ярославской области столкнулись «Хендай» и «Лада»: пострадали трое взрослых и ребенок

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-30T14:01:17+03:00

Авария случилась в Переславском районе. Фото: УМВД по Ярославской области

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области.

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На трассе М-8 «Холмогоры» в Переславском районе столкнулись «Хендай Акцент» и «Лада Ларгус», сообщают в УМВД по Ярославской области.

- В результате ДТП 21-летний водитель инормарки, 40-летняя женщина и 16-летний ребенок, ехавшие в «Хендай», госпитализированы с травмами, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Все они жители Костромской области.

Другой пострадавший - 28-летний водитель «Ларгуса» из Костромы - после оказания помощи отпущен на лечение домой. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии.