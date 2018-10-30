В Ярославской области столкнулись «Хендай» и «Лада»: пострадали трое взрослых и ребенок
Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области.
Авария случилась в Переславском районе.Фото: УМВД по Ярославской области
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На трассе М-8 «Холмогоры» в Переславском районе столкнулись «Хендай Акцент» и «Лада Ларгус», сообщают в УМВД по Ярославской области.
- В результате ДТП 21-летний водитель инормарки, 40-летняя женщина и 16-летний ребенок, ехавшие в «Хендай», госпитализированы с травмами, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Все они жители Костромской области.
Другой пострадавший - 28-летний водитель «Ларгуса» из Костромы - после оказания помощи отпущен на лечение домой. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии.