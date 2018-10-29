2018-10-30T09:28:16+03:00
Спорт

Ярославский «Локомотив» дома проиграл «Сочи»

Команда Дмитрия Квартальнова не смогла удержать перевес, добытый в первом периоде
Виктор ПОЛЯК
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«Локомотив» - «Сочи».«Локомотив» - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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Ярославцы начали матч на льду «Арены-2000» активными действиями, которые через какие-то пять с небольшим минут сумели воплотить в гол. Защитник Афанасьев, заменявший в первом звене капитана команды Кронвалла, поддержал атаку по левому борту и с его паса Контиола нашел на «пятаке» другого нашего защитника - Накладала, четко замкнувшего острую передачу.

Казалось бы, игра идет и надо наращивать преимущество в счете. Но быстрый гол, похоже, подействовал расслабляюще на команду Квартальнова. Активность наших ребят снизилась. Угас огонь в глазах, как говорят.

Понятно, что сочинцам стало легче раскатываться. Когда же в начале второго периода наши не помешали соперникам нанести прицельный бросок с ударной позиции, Салаку пришлось выгребать шайбу из своих ворот.

«Локомотив» - «Сочи» Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Сочи»Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Этот гол еще больше раззадорил гостей, чему поспособствовали и неаккуратные действия наших. Перед вторым перерывом сфолил Апальков. Партнеры сумели отбиться, но пока Апальков несколько секунд входил в расстановку, помешать броску от синей линии не успел. Этот досадный гол отыграть нашим парням не удалось. Не хватало азарта и, отчасти, везения.

«Локомотив» - «Сочи» - 1:2 (1:0; 0:1; 0:1).

«Локомотив» - «Сочи». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

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