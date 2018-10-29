2018-10-29T17:29:00+03:00
Происшествия

Стреляли по ногам: два 19-летних жителя Тутаева вымогали у приятеля деньги

Об этом сообщают в прокуратуре Ярославской области
Александр Клещев
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Стреляли по ногам: два 19-летних жителя Тутаева вымогали у приятеля деньги.Стреляли по ногам: два 19-летних жителя Тутаева вымогали у приятеля деньги.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Тутаеве двое 19-летних парней стреляли по ногам знакомого из пневматики, требуя две тысячи рублей. Об этом сообщают в прокуратуре Ярославской области. Им предъявили обвинение в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

- Молодые люди катались по городу на автомобиле, принадлежащем отцу одного из них, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Увидев знакомого, они позвали его в машину и потребовали две тысячи рублей. После отказа молодые люди выехали в безлюдное место и выстрелили потерпевшему три раза металлическими шариками в ноги.

После этого молодой человек согласился отдать деньги - он пообещал взять их дома. Но вместо этого поехал в полицию.

19-летних вымогателей отправили под стражу на два месяца.

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