В Ленинском районе Ярославля в ноябре ограничат стоянку автомобилей
Это связано с большой загруженностью дороги
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В Ленинском районе Ярославля, ограничат остановки и стоянки автомобилей. Парковаться будет нельзя у дома №56 по Угличской улице. Изменения связаны с сильной загруженностью участка.
- Ограничение вступит в силу с 14 ноября 2018 года, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Ограничение необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения необходимой пропускной способности.
Помимо этого, в мэрии призвали соблюдать действующие правила дорожного движения. А также быть осторожнее и планировать поездки заранее.