2018-10-29T15:08:40+03:00
Происшествия

В Рыбинске женщина украла у 90-летней пенсионерки 50 тысяч рублей

Полиция ищет преступницу
Александр Клещев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рыбинске у 90-летней пенсионерки украли 50 тысяч рублей, сообщают в УМВД по Ярославской области. Случилось это в минувшую пятницу, 26 октября.

- Днем в квартиру заявительницы пришла незнакомая женщина, которая представилась социальной работницей, - рассказали в пресс-службе ведомства. - После беседы неизвестная женщина ушла, а пенсионерка обнаружила пропажу денег, которые хранились в коридоре в укромном месте.

Полицейские называют приметы подозреваемой: на вид женщине 45-50 лет, плотного телосложения, славянской внешности, волосы русые до плеч, лицо круглое. Была одета в пальто серого цвета. Возбуждено уголовное дело за кражу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ленинском районе Ярославля в ноябре ограничат стоянку автомобилей
Люди с нарушением зрения смогут впервые «увидеть» фильм
Ярославль украсят к Новому году до 10 декабря
В СНТ под Ярославлем загорелся частный дом: погиб 56-летний мужчина
В Рыбинске двое 18-летних парней насмерть избили прохожего
Полицейские поймали преступников, которые вскрывали платежные терминалы
В Ярославской области за один вечер сгорели четыре дома
Дождь или снег: чего ярославцам ждать от погоды на этой неделе
Еще одно столкновение произошло под Ярославлем на Угличской дороге
Авария со сбитой в Рыбинске пенсионеркой попала на видео
«Шинник» не удержал победный счет против «Сочи»
Потушили быстро, проливали долго: под Ярославлем загорелось пустое здание
На автобус села и куда-то пропала: в Ярославской области ищут женщину из Вологды
В Ярославле пропал ребенок в сине-красной шапке
Трое в больнице: в Ярославской области столкнулись отечественные машины