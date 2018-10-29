В Рыбинске женщина украла у 90-летней пенсионерки 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:08 2018-10-29T15:08:40+03:00

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В Рыбинске у 90-летней пенсионерки украли 50 тысяч рублей, сообщают в УМВД по Ярославской области. Случилось это в минувшую пятницу, 26 октября.

- Днем в квартиру заявительницы пришла незнакомая женщина, которая представилась социальной работницей, - рассказали в пресс-службе ведомства. - После беседы неизвестная женщина ушла, а пенсионерка обнаружила пропажу денег, которые хранились в коридоре в укромном месте.

Полицейские называют приметы подозреваемой: на вид женщине 45-50 лет, плотного телосложения, славянской внешности, волосы русые до плеч, лицо круглое. Была одета в пальто серого цвета. Возбуждено уголовное дело за кражу.