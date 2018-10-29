2018-10-29T14:35:08+03:00
Общество

Люди с нарушением зрения смогут впервые «увидеть» фильм

Детский телеканал TiJi, благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» и «Ростелеком» будут способствовать распространению в России контента для детей с тифлокомментированием
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Детский телеканал TiJi, благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» и «Ростелеком» будут способствовать распространению в России контента для детей с тифлокомментированием, что позволит «смотреть» видео людям с нарушением зрения и незрячим.

3 ноября в 14:30 TiJi покажет первый на российском телевидении мультфильм с тифлокомментированием – это когда на специальной дополнительной звуковой дорожке рассказывается о картинке, которая сейчас демонстрируется.

Первым мультфильмом телеканала TiJi с тифлокомментированием станет «Пиратка и Капитан» – захватывающая история двух друзей, которых связывает веселый нрав и неутомимая тяга к приключениям. Всего в сериале 52 эпизода по 11 минут.

После трансляции на телеканале TiJi мультфильм «Пиратка и Капитан» с тифлокомментированием будет доступен в «Видеопрокате» (VoD) услуги «Интерактивное ТВ» оператора «Ростелеком» – партнёра проекта, который сделает контент общедоступным. «Интерактивное ТВ» смотрят в более чем 5 миллионах семей по всей России. Посмотреть мультфильм можно абсолютно бесплатно и без рекламы, сообщает пресс-служба компании «Ростелеком».

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