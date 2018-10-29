Ярославль украсят к Новому году до 10 декабря

СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-29T14:56:54+03:00

На это пойдут деньги из внебюджетных источников

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В Ярославле новогодние украшения включат до 10 декабря. Об этом рассказал заместитель мэра Алексей Торопов на общегородском совещании.

- Полную ревизию и ремонт всех украшений, оставшихся в городе, планируем провести до 10 ноября, - сказал он. - Кировский район украшен лучше остальных, поэтому сейчас будем делать упор на украшение других районов.

По словам Алексея Торопова, на это пойдут деньги предпринимателей, которые украсят свои здания, а также из внебюджетных источников.

С 1 по 10 декабря украшения разместят по всему городу. На главных площадях каждого района и у крупных торговых центров поставят елки. А с 28 декабря по 9 января на Советской площади будет работать новогодняя ярмарка.