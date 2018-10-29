2018-10-29T14:56:54+03:00
Общество

Ярославль украсят к Новому году до 10 декабря

На это пойдут деньги из внебюджетных источников
Александр Клещев
Поделиться:
Ярославль украсят к 10 декабря.Ярославль украсят к 10 декабря.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В Ярославле новогодние украшения включат до 10 декабря. Об этом рассказал заместитель мэра Алексей Торопов на общегородском совещании.

- Полную ревизию и ремонт всех украшений, оставшихся в городе, планируем провести до 10 ноября, - сказал он. - Кировский район украшен лучше остальных, поэтому сейчас будем делать упор на украшение других районов.

По словам Алексея Торопова, на это пойдут деньги предпринимателей, которые украсят свои здания, а также из внебюджетных источников.

С 1 по 10 декабря украшения разместят по всему городу. На главных площадях каждого района и у крупных торговых центров поставят елки. А с 28 декабря по 9 января на Советской площади будет работать новогодняя ярмарка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ленинском районе Ярославля в ноябре ограничат стоянку автомобилей
В Рыбинске женщина украла у 90-летней пенсионерки 50 тысяч рублей
Люди с нарушением зрения смогут впервые «увидеть» фильм
В СНТ под Ярославлем загорелся частный дом: погиб 56-летний мужчина
В Рыбинске двое 18-летних парней насмерть избили прохожего
Полицейские поймали преступников, которые вскрывали платежные терминалы
В Ярославской области за один вечер сгорели четыре дома
Дождь или снег: чего ярославцам ждать от погоды на этой неделе
Еще одно столкновение произошло под Ярославлем на Угличской дороге
Авария со сбитой в Рыбинске пенсионеркой попала на видео
«Шинник» не удержал победный счет против «Сочи»
Потушили быстро, проливали долго: под Ярославлем загорелось пустое здание
На автобус села и куда-то пропала: в Ярославской области ищут женщину из Вологды
В Ярославле пропал ребенок в сине-красной шапке
Трое в больнице: в Ярославской области столкнулись отечественные машины