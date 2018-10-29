2018-10-29T12:34:07+03:00
Происшествия

В СНТ под Ярославлем загорелся частный дом: погиб 56-летний мужчина

Следственный комитет начал проверку
Александр Клещев
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Сегодня, 29 октября, ночью в СНТ «Заволжье» загорелся частный дом, сообщают в МЧС по Ярославской области.

- Полная ликвидация пожара объявлена в 5 часов 42 минут, - сообщают в пресс-службе ведомства. - В результате пожара уничтожен дачный дом.

В пожаре погиб 56-летний мужчина. Следственное управление СКР по Ярославской области начало проверку.

- Причины возникновения пожара устанавливаются, - рассказали в СК.

Напомним, в Ярославской области за вечер субботы, 28 октября, произошло сразу четыре пожара.

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