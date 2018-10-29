В СНТ под Ярославлем загорелся частный дом: погиб 56-летний мужчина
Следственный комитет начал проверку
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Сегодня, 29 октября, ночью в СНТ «Заволжье» загорелся частный дом, сообщают в МЧС по Ярославской области.
- Полная ликвидация пожара объявлена в 5 часов 42 минут, - сообщают в пресс-службе ведомства. - В результате пожара уничтожен дачный дом.
В пожаре погиб 56-летний мужчина. Следственное управление СКР по Ярославской области начало проверку.
- Причины возникновения пожара устанавливаются, - рассказали в СК.
Напомним, в Ярославской области за вечер субботы, 28 октября, произошло сразу четыре пожара.