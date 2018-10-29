В Рыбинске двое 18-летних парней насмерть избили прохожего

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-29T10:42:37+03:00

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В Рыбинске двое 18-летних парней насмерть избили 37-летнего прохожего, сообщают в Следственном управлении СКР по Ярославской области. Мужчина скончался на месте драки Случилось это в ночь с 26 на 27 октября на улице 9 мая.

- Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Они поссорились с прохожим, который тоже был пьян. - Обвиняемые были задержаны полицией по горячим следам.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В суд направили ходатайство о заключении молодых людей под стражу.