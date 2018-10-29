Полицейские поймали преступников, которые вскрывали платежные терминалы
Они причастны к пяти кражам в Ярославле
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Полицейские раскрыли серию краж из платежных терминалов в Ярославле. Они задержали 25-летнего молодого человека и его 20-летнего подельника.
- По версии следствия мужчины путем повреждения корпуса терминалов, похищали купюроприемники с денежными средствами, - сообщают в УМВД по Ярославской области. - Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.
Они причастны к пяти кражам из терминалов. Полицейские ищут их связь с другими подобными преступлениями. По всем случаям завели уголовные дела. Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей.