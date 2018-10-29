В Ярославской области за один вечер сгорели четыре дома

СЕГОДНЯ 08:19 2018-10-29T08:19:29+03:00

Все дома долго тушили, но, увы, их спасти не удалось

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Сразу четыре пожара произошло за вечер субботы, 28 октября, в разных районах Ярославской области. В 18:21 загорелся дом в селе Кувакино Некрасовского района. С огнем боролись 13 человек, но через три часа они констатировали, что все 84 квадратных метра были уничтожены. Но обошлось без пострадавших. Через 20 минут после первого пожара загорелась дача в садоводческом товариществе «Зеленая зона» в Рыбинске.

- Всего к ликвидации пожара привлекались: пожарно-спасательная часть №14, пожарная часть №96 и дежурная служба пожаротушения 1ОФПС в количестве 8 человек личного состава и 3 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Здесь дом также не удалось спасти, но и жертв также не было. А еще через час одновременно загорелись два дачных дома в Ярославском районе. Оба дома выгорели, хотя пожарные долго боролись за них.