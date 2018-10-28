2018-10-28T23:22:44+03:00
Происшествия

Еще одно столкновение произошло под Ярославлем на Угличской дороге

Снова пострадали люди
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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И снова НиваИ снова НиваФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Вечером воскресенья, 28 октября, около 18:30 в Ярославском районе столкнулись «Нива» и Kia Spectra. Роковым местом стала трасса на Углич в районе Дорожаева.

- На место выехали: ПСО Ярославской области, БСМП, экипаж ГИБДД, - рассказали в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Столкновение было сильным – нескольких человек увезли в больницу с места аварии.

Напомним, за день до этого на той же самой трассе уже было столкновение с участием «Нивы». И тоже не обошлось без пострадавших.

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