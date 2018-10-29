Дождь или снег: чего ярославцам ждать от погоды на этой неделе

СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-29T08:52:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 28 октября, многие ярославцы делились в соцсетях фотографиями первого серьезного снега. Но если вы не успели – возможность еще представится. Буквально через несколько дней. Прогноз погоды на эту неделю весьма благоприятен. Первые три дня будет прохладно, но без осадков. Ночью будет от -6 до -4, а днем стабильно +2. Четверг порадует любителей снежных фотографий. Утром четверга улицы должны покрыться легким снежком, но стоит поторопиться – днем потеплеет и снег растает. А с пятницы в области потеплеет. Ночью температура опустится максимум до -1, а вот днем воздух прогреется до +6-7 градусов. Но тепло принесет с собой дожди.

Если температура и осадки будут разниться ото дня, то одно будет неизменно: легкий ветерок не будет ломать деревья и сдувать зонтики.