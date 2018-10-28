2018-10-28T18:11:51+03:00
Происшествия

Авария со сбитой в Рыбинске пенсионеркой попала на видео

Женщина переходила на зеленый свет [видео]
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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На видео ясно видно, какого цвета был светофорНа видео ясно видно, какого цвета был светофорФото: скриншот с видео
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В сети появилось видео аварии в Рыбинске, в которой сбили пенсионерку. На записи видно, что женщина переходила дорогу на зеленый, по всем правилам дорожного движения. Она явно не подозревала, что ей что-то грозит, пока «Тойота» не сбила ее на немалой скорости. Машина отбросила женщину на асфальт.

В соцсетях комментаторы разошлись во мнениях. Одни винили саму пенсионерку, что она не посмотрела по сторонам, прежде чем переходить дорогу. Другие обвиняли водительницу в нарушении правил дорожного движения. Но кто действительно виноват, выяснит полиция.

Напомним, эта авария произошла в четверг, 25 октября, на пересечении улиц Герцена и Луначарского.

Пенсионерку сбили в Рыбинске.Вмдео: ATEL Рыбинск

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